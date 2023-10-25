Шахтар у важкому протистоянні поступився Барселоні

Перша зустріч на чолі нового колективу для Маріно Пушича завершилась поразкою на полі більш майстровитого суперника.

Черговий, уже третій за ліком, тиждень Ліги чемпіонів УЄФА у поточній кампанії повертався на наші телеекрани з двобоєм за участі єдиного представника України на цій стадії, чинного чемпіона країни, донецького Шахтаря. Однак суперник цього разу в "помаранчево-чорних" був дуже серйозним — каталонська Барселона, яка перебуває в аналогічному статусі в своїй країні — і грати проти команди Хаві доводилось спочатку на її полі.

Та ще й на тлі оголошення про призначення нового головного тренера. Так, "гірники" цього сезону вирішили не чекати кращого життя під орудою нідерландця Патріка ван Леувена та запросили на його місце боснійського фахівця Маріно Пушича, який у минулому сезоні міг їм запам’ятатись тільки тим, що доклав руку до пам’ятного розгрому на Де Кейпі за участі Феєнорда (1:7). Але з того матчу вже минуло чимало часу, та й без допомоги Дарійо Срна новому тренеру на початку було б точно не обійтись.

У першій половині матчу Шахтар майже нічого нам не показав, бо суперники навіть з урахуванням ротації в стартовому складі через велику кількість травм просто не давали нічого зробити "гірникам". До певного часу вдавалось витримувати лінії, вигравати дуелі один-в-один та навіть щось демонструвати у власних атаках.

А потім Гюндоган одним тонким пасом із лівого флангу на 28 хвилині знайшов у центрі штрафного Ферміна, той пробив у ближню стійку в два дотики, а Ферран добив у порожні з відскоку. Останні сподівання покладались на офсайд у юного півзахисника каталонців, але ж ні — не було й близько. Тож довелось змиритись із тим, що настав якісно новий етап протистояння для команди Хаві.

А полягав він у тому, що взагалі нічого на полі не змінювалось на краще для Шахтаря, тоді як Барселона продовжувала чинити тиск та зрештою забила другий гол. Але ж яким пострілом із центральної зони перед штрафним спрямував той м’яч у праву дев’ятку Фермін! Ух! Такий гол і пропускати було не так прикро. Хоча кого ми обманюємо — усе одно прикро, бо з цієї ситуації виходів для нашої команди взагалі не проглядалось. Пушич на лаві, поки що, тільки знайомився із своїми новими підопічними. Тоді як процесами на полі керував Срна.

Легше грати в другому таймі "гірникам" точно не стало, при чому суперники продовжували залишатись азартними під час побудови атак біля нашого штрафного. Барса навіть забила втретє, проте через вірну фіксацію офсайду в Феррана його перекидання над головою Різника не зарахували. І одразу ж після цього моменту на господарів очікував неприємний сюрприз — Судаков та Азарові від центральної лінії транзитом через лівий фланг забезпечили можливість Георгію пробити в ближній кут із меж штрафного.

Звісно, що це неабияк нас потішило, оскільки найсильніша команда нашої групи вперше пропустила в поточній кампаній. Це свідчило виключно на користь "гірників", але й проблеми в захисті нікуди не поділись. Той-таки Фермін міг оформити дубль, якби один із його ударів не приняла на себе права стійка, а потім арбітри не побачили черговий офсайд під час потенційного результативного удару головою на завершення подачі Алонсо з лівого флангу.

Але при цьому моменти були й у Шахтаря. І неабиякі! Донеччани почали гатити по воротах за першої ж ліпшої нагоди й подекуди ці постріли виглядали дуже небезпечно. Навіть опорник Степаненко назбирав кілька гольових нагод, не кажучи вже про Невертона чи Зубкова. Однак клас є клас, і через чергові невдалі дії в обороні українська команда була набагато ближче до поразки з більшою різницею за рахунком, аніж до дивовижного порятунку. І, все ж таки, не все так безнадійно.

Матч-відповідь поміж донецьким Шахтарем та каталонською Барселоною відбудеться за два тижні в Гамбурзі.— Шахтар 2:1Торрес, 28, Фермін, 36 — Судаков, 62тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 71) — Фермін (Касадо, 81), Ромеу, Гюндоган — Ямал, Торрес, Феліш.Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Невертон, 63) — Степаненко (Егіналду, 90+2) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан (Келсі, 70).Попередження: Ферран, Бальде — Конопля, Бондар