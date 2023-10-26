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07 листопада
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-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
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-
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-
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Реал Сосьєдад
-
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-
08 листопада
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Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
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-
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-
08 листопада
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-
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Степаненко: Можливо, наприкінці ми могли б досягти нічиєї з Барселоною

26 жовтня 2023

Степаненко: Можливо, наприкінці ми могли б досягти нічиєї з Барселоною

Капітан Шахтаря висловився про поразку у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H донецький Шахтар у важкому протистоянні поступився каталонській Барселоні в гостях з рахунком 1:2.

Центральний півзахисник та капітан "гірників" Тарас Степаненко поділився враженнями від гри та підсумкового результату цього матчу.

"Думаю, ми можемо пишатися своєю грою з огляду на те, що грали проти однієї з найкращих команд світу. Можливо, наприкінці ми могли б досягти нічиєї, але я думаю, що нам додасть впевненості те, як ми намагалися боротися.

Наш тренер каже, що хоче, щоб ми були сміливими, грали амбітно. Спочатку, можливо, ми були не такі впевнені у собі, як того хотілося б. Але згодом заграли з більшою впевненістю у собі. Думаю, це було видно", — цитує слова Тараса Степаненка офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Барселона — Шахтар ви можете на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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