Пушич: Останні три дні були неймовірними. Це було просто божевілля!

Новоспечений керманич Шахтаря висловився про поразку у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H донецький Шахтар у важкому протистоянні поступився каталонській Барселоні в гостях з рахунком 1:2.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич, для якого цей матч став дебютним на цій посаді, поділився враженнями від гри та результату поєдинку проти "блаугранас".

"Останні три дні були неймовірними. Поміняти клуби, як це зробив я, перейти з одного великого клубу до іншого, а потім провести непростий матч проти Барселони… Це було просто божевілля! Я не робив багато замін, бо бачив: команда грає у досить гарний футбол. Тому я не вважав, що мені треба було щось кардинально змінювати.

Моя команда пережила багато емоцій. Протягом кількох днів у неї було три тренери. Вони – футболісти, але також вони – люди. Не можна забувати, що вони мають власні емоції. Але хлопці показали себе, боролися на рівних з Барселоною, тож я ними дуже пишаюся.

Гравці виконали все, що я просив. Вони показали мужність, коли їм доводилося терпіти, підтримували одне одного. Ми добре пресингували. Але важко тримати таку ж інтенсивність, коли ти з м'ячем проти такої команди, як Барселона. Думаю, вони показали характер та потенціал – я дуже задоволений цим", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт УЄФА.

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