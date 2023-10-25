Судаков — найкращий гравець Шахтаря в матчі з Барселоною

Найгіршим гравцем "гірників" став Дмитро Криськів.

Донецький Шахтар у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у гостях поступився Барселоні (1:2).

Статистичні портали WhoScored та Sofascore вже проставили оцінки за дії гравців на полі за підсумками матчу.

Найкращим гравцем у складі "гірників" був півзахисник Георгій Судаков, який отримав 7,3 та 7,6 балів відповідно.

За 90 хвилин Судаков забив гол, зробив 62 дотики до м’яча, віддав 40 точних передач з 50 (80%), в тому числі дві ключові, завдав два удари по воротах (один в площину та один повз), провів два вдалі обведення з двох, одного разу виніс м’яч та один раз його відібрав.

Найгіршим виконавцем у команді Маріно Пушича став ще один хавбек Дмитро Криськів – 5,7 та 6,1 балів відповідно.

Раніше повідомлялося, що скаути Ювентуса та інших топових європейських клубів стежать за Судаковим.