Беллінгем повторив досягнення Карамбе у матчах Ліги чемпіонів за Реал

Англієць голом допоміг "вершковим" здолати Брагу.

Англійський центральний півзахисник Джуд Беллінгем став лише другим гравцем мадридського Реала, якому вдалося забити у кожному зі своїх перших трьох матчах у Лізі чемпіонів за "вершкових", повідомляє OptaJose.

Брага — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

Забивши Бразі вчора, 24 жовтня, англієць повторив досягнення французького півзахисника Крістіана Карамбе. У сезоні 1997/98 він забив леверкузенському Баєру в обох чвертьфінальних поєдинках і дортмундській Боруссії у першому півфінальному матчі. Зазначимо, що тоді "вершкові" здобули перемогу у турнірі, здолавши у фіналі туринський Ювентус (1:0).

Для 20-річного гравця гол у ворота Браги став 11-м у 12-ти матчах у всіх клубних турнірах цього сезону. На його рахунку також 3 асисти.