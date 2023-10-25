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Беллінгем повторив досягнення Карамбе у матчах Ліги чемпіонів за Реал

25 жовтня 2023

Джуд Беллінгем, Getty Images

Англієць голом допоміг "вершковим" здолати Брагу.

Англійський центральний півзахисник Джуд Беллінгем став лише другим гравцем мадридського Реала, якому вдалося забити у кожному зі своїх перших трьох матчах у Лізі чемпіонів за "вершкових", повідомляє OptaJose.

Брага — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

Забивши Бразі вчора, 24 жовтня, англієць повторив досягнення французького півзахисника Крістіана Карамбе. У сезоні 1997/98 він забив леверкузенському Баєру в обох чвертьфінальних поєдинках і дортмундській Боруссії у першому півфінальному матчі. Зазначимо, що тоді "вершкові" здобули перемогу у турнірі, здолавши у фіналі туринський Ювентус (1:0).

Для 20-річного гравця гол у ворота Браги став 11-м у 12-ти матчах у всіх клубних турнірах цього сезону. На його рахунку також 3 асисти.

Джерело: Opta

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