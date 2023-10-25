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Брага — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

25 жовтня 2023

Брага — Реал Мадрид, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ештадіу Мунісіпал де Брага в місті Брага рамках групи C поміж собою зустрічались місцевий однойменний клуб та мадридський Реал.

Швидкий гол на початку матчу дозволив Реалу уникнути спроби суперників грати на рівних та почати поступово схиляти хід зустрічі на власну користь.

"Каноніри" ще тривалий час намагались чинити опір цьому, однак зрештою Беллінгем подвоїв рахунок на початку заключних пів години ігрового часу, і хоча після того Брага одразу відповіла, але на перемогу "бланкос" це вже не вплинуло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брага — Реал Мадрид у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Брага — Реал Мадрид 1:2
Голи: Джало, 63 — Родріго, 16, Беллінгем, 61.

Брага: Магальяйнс, Борха, Ніакате, Саатчі, Мендес (Фонсека, 73), Аль-Мусраті (Моутінью, 78), Карвалью (Брума, 66), Джало, Саласар, Орта, Банза (Руїс, 67).

Реал Мадрид: Аррісабалага, Гарсія (Менді, 75), Начо, Рюдігер, Карвахаль, Модрич, Камавінга, Вальверде, Беллінгем (Васкес, 89), Вінісіус Жуніор, Родріго (Чуамені, 71).

Попередження: Камавінга, Начо.

Джерело: MEGOGO

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