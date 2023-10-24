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Гол Беллінгема допоміг Реалу обіграти Брагу

24 жовтня 2023

Брага – Реал Мадрид, Getty Images

Команда Карло Анчелотті здобула важку перемогу над португальською командою.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал у гостях здобув перемогу над португальською Брагою з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли Родріго скористався передачею Вінісіуса Жуніора, а потім на 61 хвилині "вершкові" подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Джуда Беллінгема після другого асиста від бразильського вінгера.

Однак останнє слово було за Брагою – через дві хвилини Альваро Джало скоротив відставання в рахунку, але на більше господарів не вистачило.

Після трьох турів Реал набрав дев'ять очок і посідає перше місце у групі С, а у Браги три бали та третя позиція.

Брага – Реал Мадрид 1:2
Голи: Джало, 63 — Родріго, 16, Беллінгем, 61.

Брага: Магальяйнс, Борха, Ніакате, Саатчі, Мендес (Фонсека, 73), Аль-Мусраті (Моутінью, 78), Карвалью (Брума, 66), Джало, Саласар, Орта, Банза (Руїс, 67).

Реал Мадрид: Аррісабалага, Гарсія (Менді, 75), Начо, Рюдігер, Карвахаль, Модрич, Камавінга, Вальверде, Беллінгем (Васкес, 89), Вінісіус Жуніор, Родріго (Чуамені, 71).

Попередження: Камавінга, Начо.

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