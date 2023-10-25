Распадорі про Олімпіаштадіон: Забити тут — мрія, втілена у життя

Нападник поділився враженнями від гри на пам'ятному для італійців стадіоні.

Італійський центральний нападник Наполі Джакомо Распадорі розповів про свою додаткову мотивацію забити гол у вчорашньому матчі проти берлінського Уніона, передає портал Football Italia.

Уніон Берлін — Наполі 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

Распадорі став автором вирішального голу у матчі, який проходив на Олімпіаштадіоні, оскільки стадіон німецького клубу не відповідає правилам Ліги чемпіонів. На Олімпіаштадіоні збірна Італії виграла чемпіонат світу у 2006 році, здолавши Францію у серії пенальті.

"Для нас, італійців, це особливе місце. Мені було шість років, коли я дивився той фінал, тому бути на цьому стадіоні захоплююче, а забити тут — мрія, втілена у життя", — зазначив 23-річний нападник.