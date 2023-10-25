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Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
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-
07 листопада
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Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Распадорі про Олімпіаштадіон: Забити тут — мрія, втілена у життя

25 жовтня 2023

Джакомо Распадорі, Getty Images

Нападник поділився враженнями від гри на пам'ятному для італійців стадіоні.

Італійський центральний нападник Наполі Джакомо Распадорі розповів про свою додаткову мотивацію забити гол у вчорашньому матчі проти берлінського Уніона, передає портал Football Italia.

Уніон Берлін — Наполі 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

Распадорі став автором вирішального голу у матчі, який проходив на Олімпіаштадіоні, оскільки стадіон німецького клубу не відповідає правилам Ліги чемпіонів. На Олімпіаштадіоні збірна Італії виграла чемпіонат світу у 2006 році, здолавши Францію у серії пенальті.

"Для нас, італійців, це особливе місце. Мені було шість років, коли я дивився той фінал, тому бути на цьому стадіоні захоплююче, а забити тут — мрія, втілена у життя", — зазначив 23-річний нападник.

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