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Уніон Берлін — Наполі 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

25 жовтня 2023

Уніон Берлін — Наполі, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Олімпіаштадіон у місті Берлін у рамках групи C поміж собою зустрічались місцевий Уніон та італійський Наполі.

Гості ще в першому таймі захопили ініціативу у володінні м’ячем, однак награти навіть на один удар у площину чужих воріт так і не змогли.

Утім, уже поперерві Наполі таки відкрив рахунок, після чого утримував власні ворота від зазіхань суперників. І цих спроб було дійсно небагато — по одному пострілу від кожної команди в площину за весь матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Уніон Берлін — Наполі в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Уніон Берлін — Наполі 0:1
Гол: Распадорі, 65

Уніон: Реннов — Тріммель, Дукі (Тузар 80), Лейте — Кнохе, Гозенс, Хедіра (Крал, 70) — Хаберер (Фолланд, 80), Ааронсон (Лайдуні, 70), Беккер, Фофана (Беренс, 70).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руї (Олівера, 71) — Лоботка, Каюст (Елмас, 46), Зелінський — Політано (Ліндстрем, 82), Распадорі (Сімеоне, 71), Кварацхелія (Естігор, 89).

Попередження: Тріммель, 10, Гозенс, 52, Хаберер, 54 — Ррахмані, 17.

Джерело: MEGOGO

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