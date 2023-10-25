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Артета: Результат гри проти Ланса поставив нас у скрутне становище

25 жовтня 2023

Мікель Артета, Getty Images

Керманич Арсенала прокоментував перемогу над Севільєю.

Лондонський Арсенал напередодні здолав андалузьку Севілью в матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті B.

Севілья — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився враженнями від побаченого на полі.

"Дуже задоволений цим матчем у виконанні Габріеля Жезуса — такі великі ігри створені для таких великих гравців, щоб вони мали змогу перемагати на таких феноменальних аренах.

Габріель зробив усе, чого ми від нього очікували. Але потім ми були дуже засмучені, тому що він відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, і йому довелося піти з поля. Я хвилююсь із цього приводу.

Що краще: його гол чи асист? І те, і інше сподобалось! Я хочу побачити сповільнену зйомку першого розвороту, тому що він був просто карколомним, як і пас, який він віддав Мартінеллі на хід. Я дуже щасливий, Жезусу був потрібен цей успіх.

Він прийшов до нашого клубу не просто так. Він змінив наш світогляд, приніс віру та енергію в команду, і зараз йому було потрібно зробити крок уперед у подібному моменті. Саме так гравець стає відповідальним перед командою, і команда покладається на нього, щоб вигравати ігри. Нам потрібні такі гравці, як Жезус.

Якщо хочеш грати — показуй себе в матчі проти Манчестер Сіті, потім — на Стемфорд Бридж, потім — тут. Це той рівень, на якому ми зараз перебуваємо, як команда. Приїхати сюди і перемогти — це велика заслуга хлопців.

Це — Ліга чемпіонів, груповий етап, і такі матчі показують вам, як важко перемагати в цьому турнірі, і наскільки ви повинні цінувати такі моменти.

Очевидно, що проти результат гри проти Ланса поставив нас у скрутне становище, і команда повинна була відреагувати. Ми виходимо з періоду дуже важких ігор, і команді постійно доводиться боротись із труднощами, а також із травмами, які отримали деякі наші важливі гравці", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал на власному полі прийматиме андалузьку Севілью.

Джерело: ФК Арсенал (Лондон)

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