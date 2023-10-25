Арсенал без Зінченка переграв Севілью

Команда Мікеля Артети в складній гостьовій грі поліпшила свої позиції в турнірній таблиці квартету B.

Ситуація в групі B Ліги чемпіонів УЄФА отримала несподіваний розвиток одразу з поразкою лондонського Арсенала на полі французького Ланса в другому турі, після чого "криваво-жовті" очолили турнірну таблицю майже до завершення жовтня. При цьому команді Мікеля Артети в рамках третього для цієї групи ігрового дня довелось їхати в гості до одного з найважчих стадіонів Старого Світу, Рамон Санчес Пісхуан у Севільї, де місцевий іспанський колектив переживає своє друге народження за ходом поточного сезону під керівництвом нового головного тренера Дієго Алонсо.

І якщо в чемпіонаті справи в "нервіонців" ішли не найкращим чином, то в єврокубках чинні володарі головного трофею Ліги Європи УЄФА грали на більш-менш пристойному рівні. У будь-якому випадку, Севілья не програвала в стартових двох турах, що цілком її влаштовувало в контексті подальшої боротьби за вихід до плей-оф.

Та й проти "канонірів" на власному полі футболісти Алонсо точно не хотіли віддавати свого, тож одразу від стартового свистка, залучивши палку підтримку місцевої публіки та сильний дощ, почали оточувати суперників на чужій половині поля. Для Арсенала такий тиск, так само, як і в дербі проти Челсі кількома днями раніше, не віщував нічого доброго, тож гостям знадобився певний час для того, аби звикнути до ігрового ритму.

При цьому лондонці навіть примудрились залишити за собою перший гольовий момент у зустрічі — це Мартінеллі на лівому фланзі штрафного програв дуель Нюланду з передачі на хід від Жезуса. Ця зв’язка бразильців пізніше ще опиниться в центрі уваги, а ми ж тим часом перейшли до доволі посереднього видовища, яке супроводжувало більшу частину ігрового часу першого тайму. І не тільки в нашій грі!

Лише під саму перерву Севілья раптово вистрілила моментом Ен-Несірі, який із лівого флангу чужих володінь поцілив повз дальню стійку, а трохи пізніше Жезус під час контратаки знову запустив Мартінеллі, а той таки не схибив під час побачення з воротарем та забив у першому ж матчі Ліги чемпіонів у своїй професійній кар’єрі. Трохи несподіваний та достатньо болючий удар для команди, яка непогано виглядала в першому таймі.

Поперерві Арсенал усе ж таки вирішив діяти більш рішуче та одразу створив не просто гольовий момент для Едегора, який промахнувся повз фактично порожні ворота на добиванні, а й повноцінний гол. Райс на 53 хвилині пробігся лівим флангом атаки, де залишив у підсумку м’яч на Жезуса, а той сміливо пішов у дриблінг до штрафного та поцілив на завершення в дальній верхній кут із-під захисника.

Добре, що майже одразу Севілья таки домоглась кутового на правому фланзі, із якого Ракітич подав на ближню, а Гудель головою розстріляв ворота, бо могла ця гра піти виключно в односторонньому напрямку. А вийшло так, що до фінального свистка команди добряче рубались поміж собою, зрозуміло, із заключним штурмом від андалузців, який був дуже масованим. А як вони за ходом цих атак намагались ударами через себе завершувати флангові передачі, ух!

Однак у підсумку Арсенал уникнув небажаних проблем, і хоча Рая в компенсований час ледь не начудив під час чергової невдалої спроби гри на виході, однак без перемоги "каноніри" цього вечора з поля не пішли. І, так, вони здобули цей результат без Олександра Зінченка, якого якісно підмінив Томіясу. А за два тижні ці дві команди зіграють поміж собою в Лондоні.Севілья —1:2Гудель, 58 — Мартінеллі, 45+4, Жезус, 53Нюланд — Навас (Хуанлу, 78), Рамос, Гудель, Акунья — Соу, Сумаре, Ракітич — Лукебакіо (Ламела, 57), Ен-Несірі (Діас, 57), Окампос.Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу — Едегор (Гаверц, 72), Жоржиньйо, Райс — Сака (Троссар, 81), Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Ківьор, 90+1).Попередження: Діас, Ламела — Жоржиньйо.