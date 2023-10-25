Севілья — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан у місті Севілья у рамках групи B поміж собою зустрічались місцевий однойменний клуб та лондонський Арсенал.

Перший тайм був часом важких випробувань для команди Мікеля Артети, адже "каноніри" знову не мали контролю над ходом подій на полі, але за рахунок удалої контратаки в компенсований час уникнули традиційної для звітного вечора відсутності голів до перерви.

А ось другу половину матчу Арсенал уже розпочав дуже інтенсивно й у підсумку вчасно подвоїв власну перевагу незадовго до того, як суперники відіграли один м’яч.

Севілья наприкінці гри вдалась до масованого штурму чужих воріт, але із створених моментів так нічого й не отримала.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Арсенал у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Севілья — Арсенал 1:2

Голи: Гудель, 58 — Мартінеллі, 45+4, Жезус, 53

Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу, 78), Рамос, Гудель, Акунья — Соу, Сумаре, Ракітич — Лукебакіо (Ламела, 57), Ен-Несірі (Діас, 57), Окампос.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу — Едегор (Гаверц, 72), Жоржиньйо, Райс — Сака (Троссар, 81), Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Ківьор, 90+1).

Попередження: Діас, Ламела — Жоржиньйо.