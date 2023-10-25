Конопля: Новий тренер дуже сподобався з перших хвилин

Юхим Конопля поділився своїми думками про Маріно Пушича.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував призначення нового головного тренера "гірників" Маріно Пушича перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Перші враження позитивні. Новий тренер дуже сподобався з перших хвилин, як він пояснював, як він дав зрозуміти, що вірить у нас і як він допоможе нам розкривати свій потенціал та вивести команду на кращий рівень.

Звичайно, за такий короткий час кардинально він ще нічого не змінить, але він може вказати нам на слабкі місця Барселони і допомогти ними скористатися.

Тренер одразу пояснив, що він хоче бачити і яку саме модель він будуватиме. Усім сподобалося і всі дуже раді мати можливість грати у той футбол, який нам до вподоби", — сказав Конопля в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, матч Барселона – Шахтар відбудеться завтра, 25 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.