Судаков: За 15 хвилин з Пушичем ми зрозуміли більше, ніж за три місяці тренувань до цього

Хавбек "гірників" поділився своїми думками перед грою з Барселоною.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Барселони, а також поділився своїми думками про призначення нового головного тренера "гірників" Маріно Пушича.

"Емоції позитивні, після теорії всі були вражені. У першу чергу, Маріно Пушич — це хороша, позитивна людина. І ту ідею, що він нам дав за 15 хвилин, ми підтримали й одразу зрозуміли його стиль футболу. І я можу сказати, що за 15 хвилин ми зрозуміли більше, ніж за три місяці тренувань до цього. Сподіваюся, в нас попереду буде дуже гарний шлях, і ми всі в це віримо. Дарійо вже сказав, що з нашого боку, від футболістів, буде повна довіра до тренера. І я сподіваюся, що ми з цим тренером досягнемо великих успіхів.

Першою моєю футбольною формою була форма Шахтаря, і це був Дарійо Срна. Щодо Дмитра Чигринського, то я не пам’ятаю тих матчів за Барселону, бо був ще дуже маленьким.

Щодо завтрашнього матчу, то, як сказав Дарійо, ми не є фаворитами цієї зустрічі, але ми 100 відсотків виходимо грати у свій футбол, хочемо грати з м’ячем. Розуміємо, якою є Барселона і що вона представляє в цьому світі, але ми маємо дуже хороші якості, тому треба бути впевненими в собі. Сподіваюся, завтра зможемо показати свій футбол й отримати задоволення, щоб фанати теж були задоволеними. Не можу сказати, що ми боїмося проти когось грати, у нас нема такого. Ми хочемо виходити проти найсильніших команд.

Минулого року ми грали в Лізі чемпіонів проти Реала і показали дуже хорошу гру, особливо у Варшаві. Можливо, ми навіть втратили перемогу. Це дуже великі матчі, до яких ми йшли все своє життя. Зіграти проти Барселони – моя особиста мрія. Я навіть не хочу думати про якийсь страх, хочу отримати задоволення і грати першим номером. Розуміємо, що це буде дуже складно, але страху немає.

Звісно, тема війни – це дуже складно для всіх нас. Ми застали її в Україні, в Києві. Під час війни я був разом зі своєю вагітною дружиною, під час війни в мене народилася дитина. Це дуже складно, тому що зараз дуже багато роз’їздів, я майже не бачу дитину і дружину. Але це додаткова мотивація для нас та для всіх наших футболістів. Зважаючи на те, що відбувається в Україні зараз, ми закриваємо очі на всі наші переїзди, на нашу виснаженість – ми вже не сприймаємо це. Ми хочемо отримувати задоволення від футболу та показати всій країні, наскільки важливо боротися не тільки на полі бою, а й на футбольному полі.

Молодь Барселони? Я бачив якраз в останньому матчі Барселони молодий 17-річний хлопець забив переможний гол. Тому можу сказати, що Ла Масія проводить дуже гарну роботу і що тут зібрані неймовірні таланти. Коли я грав з U-16 проти Барселони, то тут були дуже хороші футболісти, які мають неймовірні якості. Хоч вони й молоді, але показують дуже високий рівень гри. Тому ми не сприймаємо вік, він зараз не відіграє у футболі великої ролі. Є багато чудових гравців, які вже у 17–18 років показують свою якість, характер і здобувають результат", - наводить слова Судакова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Барселона – Шахтар відбудеться завтра, 25 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.