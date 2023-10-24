Срна: У матчі з Барселоною наш головний тренер буде на лаві разом зі мною та ще одним помічником

Дарійо Срна поділився своїми думками перед грою з Барселоною у Лізі чемпіонів.

Виконувач обов'язків головного тренера донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував майбутній матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"По-перше, хочу офіційно сказати, і ви всі вже знаєте, ми підписали годину тому нового тренера Шахтаря. Я надзвичайно радий цьому, адже вважаю, що ми підписали дуже сильного тренера, який у майбутньому покаже чудовий результат.

Він розпочав сьогодні, уже була теорія. Я із цим тренером уже давно на зв’язку: навіть після минулого матчу з ЛНЗ, коли я був тренером, ми багато обговорювали ту гру. Про завтрашній поєдинок також говорили. Тому, вважаю, ми встигнемо все оформити і завтра наш головний тренер буде на лаві разом зі мною та ще одним помічником. Завтрашній результат — це наша заслуга всіх разом: програємо чи перемагаємо – ми робимо це всі разом, як одна сім’я.

Я вже сказав, що Шахтар підписав тренера годину тому. Я не говоритиму про наступного тренера. Я говоритиму про сьогоднішнього тренера, який, я в цьому впевнений, дасть нам те, що потрібно. Ми довго були за нього і врешті його отримали. Він має повну довіру. У нього є довіра футболістів, що я зрозумів з першої теорії, якою задоволений. Це найголовніше. Треба запустити його роботу, а ми вже будемо відпрацьовувати все це на полі – за наш клуб, за наших уболівальників, за всю Україну.

Те, що Маріно Пушич не має багато досвіду, я в цьому не впевнений. Ми дивимося інакше – на його людські й тренерські якості. І коли ми сиділи один навпроти одного, то зрозуміли, що це потенційно найсильніший тренер для Шахтаря.

Відхилена пропозиція перейти до Барселони у якості гравця Шахтаря? Я мав пропозицію від Барселони й спілкувався з тодішнім головним тренером Луїсом Енріке. Але я дослухався до голосу свого серця. Чи шкодую я? Так, може, десь трохи і шкодую, але я залишився у своєму улюбленому клубі, коли той був у дуже важкій ситуації, коли в нас розпочалася війна у 2014 році. І я не міг залишити клуб, президента, уболівальників. Звісно, запам’ятовується, що тебе хотіла Барселона. Так, було приємно, але я не пішов. Буду радий зробити все можливе, щоб Шахтар завтра на полі показав нашу гру проти дуже серйозної команди з дуже серйозним тренером.

Слова Хаві про Шахтар? Дуже приємно, коли такий футболіст, тренер, така людина, як Хаві, робить такі компліменти Шахтарю. Гадаю, він дуже добре знає Шахтар, бо йому не раз доводилося мучитися із Шахтарем. Наші футболісти приїхали сюди показати те, що ми вміємо. А ми вміємо грати в красивий футбол. І завтра ми будемо старатися від першої до останньої хвилини грати в наш футбол. Звісно, і бігатимемо, і закриватимемо зони Барселони, яка є дуже сильною командою і фаворитом завтрашнього матчу. Але я хочу, щоб наші гравці отримали задоволення перед заповненим стадіоном. І через такі ігри вони можуть стати ще сильнішими та ще кращими.

Барселоні бракує кількох футболістів, які є дуже сильними. Але Барселона – це завжди Барселона. І Шахтарю теж бракує трьох-чотирьох травмованих футболістів. Ми вивчали Барселону і зробимо все, щоб скористатися їхніми слабкостями та закрити їхні сильні сторони. Це футбол, це Барселона. Але я впевнений, що наші футболісти мають вийти завтра на поле зарядженими й розслабленими та грати в наш футбол. У нас був дуже важкий період в останні місяці, коли ми не грали в гарний футбол, що нам потрібен. Тому зміна тренера має сама по собі призвести до певної реакції. Я вимагаю від своїх футболістів грати в справжній шахтарський футбол й отримувати задоволення. Зокрема завтра – від матчу з Барселоною.

На початку війни було дуже важко, тому що ми втратили 14 футболістів. Потім зібралися всі разом, не опустили руки й почали будувати новий молодий Шахтар. І ми на правильному шляху до того, щоб зробити цей Шахтар одним із найсильніших в історії клубу та українського футболу. Тому ці хлопці, які гратимуть завтра, той самий Судаков, який є молодим, але вже отримав великий досвід у Лізі чемпіонів, витримав величезний тиск, і разом із Бондарем, Степаненком та іншими має вести команду вперед. Вони це зробили минулого року, а в майбутньому будуть лише сильнішими. А ми маємо зробити все, щоб підсилити нашу команду взимку. І, повторюсь, ми на правильному шляху до того, аби зробити найсильніший Шахтар", — наводить слова Срни прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Барселона – Шахтар відбудеться завтра, 25 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.