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Ланс — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

04 жовтня 2023

Ланс - Арсенал - Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 03 жовтня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Галатасарай та зазнав поразки. 

Команда Еріка Тен Гага відкрила рахунок на початку гри завдяки точному удару Гойлунда, проте дуже швидко пропустила — голом відзначився Заха. 

В другому таймі команди грали на рівних, проте голом знов відзначився Расмус, обікравши супротивника в центрі поля та не залишивши шансів Муслері. 

Проте Актюроглу отримав м'яч в штрафному та переграв Онана. 

Згодом Ікарді отримав пас від Санчеса з глибини та не залишив шансів голкіперу манкуніанців. 

Фінальний свисток зафіксував чергову поразку Манчестер Юнайтед, яка залишила команду на четвертій позиції у квартеті. 

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Галатасарай в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Голи: Гойлунд, 17, 67 — Заха, 23, Актюроглу, 71, Ікарді, 81

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) — Каземіро, Маунт (Антоні, 85) — Ганнібал (Еріксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69) — Гойлунд

Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакчі, Анхеліньйо (Ндомбеле, 84) — Торрейра (Олівейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) — Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Їлмаз, 61) — Ікарді

Вилучення: Каземіро, 77

На 78 хвилині Ікарді не реалізував пенальті. 

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