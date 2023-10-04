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ПСВ — Севілья 2:2 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

04 жовтня 2023

ПСВ — Севілья , Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Філіпс у рамках групи B поміж собою зустрічались нідерландський ПСВ та андалузька Севілья.

Напружений перший тайм цього матчу не подарував глядачам забитих голів.

Однак уже в другій половині гості спочатку відкрили рахунок, однак із першої спроби їхній результативний постріл за авторством Педроси не зарахували, тож Гуделю довелось компенсувати гру рукою в партнера.

І лише під завісу протистояння ПСВ зумів відігратись, але миттєво отримав другий м’яч, на який відповідь йому довелось шукати аж у самому ендшпілі цього трилера.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСВ — Севілья в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

ПСВ — Севілья 2:2
Голи: Де Йонг, 86, Тезе, 90+5 — Гудель, 68, Ен Несірі, 87

ПСВ: Бенітес — Дест, Боскальї (Пепі 82), Рамальйо (Белла-Кочап 82), Тезе — Веерман, Шаутен, Тільман — Ланг, де Йонг, Бакайоко.

Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу 73), Гудель, Рамос, Педроса (Акунья 73) — Фернандо (Соу 66), Ракітіч — Окампос (Баде 87), Сусо (Торрес 66), Лукебакіо — Ен-Несірі.

Попередження: Веерман — Навас.

Джерело: MEGOGO

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