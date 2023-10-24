Інтер — РБ Зальцбург 2:1 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

Міланський Інтер у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв Зальцбург (2:1).
Перемогу команді Сімоне Індзагі принесли забиті м'ячі у виконанні Санчеса та Чалханоглу, який реалізував пенальті. У складі австрійського клубу єдиним голом відзначився Глух.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — РБ Зальцбург у 3 турі Ліги чемпіонів-2023/24:
Інтер — РБ Зальцбург 2:1
Голи: Санчес, 19, Чалханоглу, 64 (пен.) — Глух, 57.
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 65), Фраттезі, Чалханоглу (Асллані, 76), Мхітарян (Барелла, 46), Аугусто — Мартінес (Классен, 85), Санчес (Тюрам, 65).
РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Сучич, Бідструп (Конате, 72), Гурна-Дуат (Капальдо, 85), К’єргор (Нене, 72) — Глух (Аманква, 85), Шимич (Ратков, 71).
Попередження: Мхітарян — Шимич, Гурна-Дуат.