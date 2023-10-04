РБ Зальцбург — Реал С 0:2 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 19:45.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ред Булл Арена в рамках групи D поміж собою зустрічались австрійський Зальцбург та іспанський Реал Сосьєдад.

Уже на початку гри гості не стали зволікати з можливістю не тільки вийти вперед за рахунком, а й одразу подвоїли власну здобуту перевагу, після чого відновитись для суперників було надзвичайно складним завданням.

Зальцбург у підсумку залишив за собою другий тайм, але виключно в плані статистичної переваги, тоді як рахунок на табло змін не зазнавав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Зальцбург — Реал С у 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

РБ Зальцбург — Реал С 0:2

Голи: Оярсабаль, 7, Мендес, 27

РБ Зальцбург: Шлагер – Дедич, Соле (Байду 46), Павлович, Терзич – Бідструп (Капальдо 65), Глух (Сучич 78), Гурна-Дуат, Чергорд (Амакнва 46) – Конате (Ратков 46), Шимич.

Реал С: Реміро – Муньос, Ле Норман (Пачеко 46), Субельдія, Траоре (Елустондо 84) – Барренечеа (Фернандес 63), Субіменді, Меріно, Мендес (Турр'єнтес 82) – Кубо (Шо 63), Оярсабаль.

Попередження: Соле, Павлович, Байду — Ле Норман, Мендес.