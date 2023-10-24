Інтер здобув важку перемогу над Зальцбургом

Команда Сімоне Індзагі невпевнено розпочинала кожний із таймів, але потім демонструвала кращу результативність.

Вечори Ліги чемпіонів УЄФА знову на наших телевізійних екранах. А оскільки за календарем уже мали відбуватись матчі третього туру, то наставав найбільш відповідальний момент усієї кампанії групового етапу. Відповідно й чимала кількість лобових зіткнень поміж командами має очікувати на нас найближчими днями. І як тут обійти увагою квартет D, у рамках якого геть лихоманить лісабонську Бенфіку та набрав непоганих обертів іспанський Реал Сосьєдад.

Але поміж цими двома командами на полюсах турнірної таблиці були ще два колективи — міланський Інтер та австрійський РБ Зальцбург, які найближчі два тижні тільки те й робитимуть, що обговорюватимуть події очної спареної дуелі. Починалась вона з гри на Джузеппе Меацца, де до цього господарі ледь подужали "орлів" (0:1), а ось "червоні бики" провалили свій перший гостьовий екзамен на полі "королівського" колективу (0:2).

Над домашньою ареною Інтера після початку гри ніколи не нависає тиша, але цього разу був саме такий випадок. Річ у тім, що господарі поля відверто погано ввійшли в поєдинок, тоді як суперники, навпаки, виказували бажання одразу скористатись цією невпевненістю "змій". Особливо небезпечними у виконані команди Герхарда Штрубера були контратаки, приводів для яких футболісти Індзагі давали чимало.

Інтер не в’язав комбінації поблизу чужого штрафного, і в той самий час Сучич своїми довжелезними переведеннями постійно знаходив Шимича або Глуха перед чужим штрафним, після чого ті в парі намагались розхитати останню лінію захисту "нерадзуррі". Кілька разів це виходило непогано, але на останньому компоненті атаки постійно в Зальцбурга щось ішло не належним чином.

У підсумку, ледь не перша змістовна атака господарів на чужій половині перетворилась на гол зусиллями Санчеса, до якого через ноги Фраттезі таки дійшла передача з правого флангу від Мхітаряна. Тут теж не обійшлось без випадкового збігу, бо один із захисників гостей необачно оступився під час швидкого переходу Інтера до атаки з-під пресингу.

Цікаво було спостерігати за реакцію колективу Штубера на цей прикрий епізод, бо суперники явно повертали собі контроль над станом справ на футбольному полю й не давали Зальцбургу вже настільки легко долати власну опорну зону. І ні, гості не залишились без небезпечних випадів до перерви зовсім, однак такого ж рівня загрози для опонентів не становили, тож довелось щось вигадувати під час перерви австрійцям.

Інтер тим часом і на другу половину матчу ніби запізнився, бо відверто кричущими були прогалини в його захисті одразу після відновлення гри. І просто не могла перевага Зальцбурга в цей час не призвести до проблем для "змій", що в підсумку втілилось у результативний удар Глуха з лівого флангу штрафного під дальню стійку. Але й на це в команди Індзагі швидко знайшлась відповідь у вигляді пенальті від Чалханоглу, тоді як проти Фраттезі сфолив Гурна-Дуат.

Протидіяти такому перебігу подій австрійці вже не змогли. У всякому випадку, із впливом на результат. Дуже потужним виглядав штурм від команди Штубера на останніх хвилинах, але відбувався він на тлі скасованого голу Лаутаро під час прострілу з правого флангу штрафного з офсайду від Фраттезі. Як бачимо, півзахисник був майже всюди, якщо справа стосувалась атаки, хоча за ходом протистояння Індзагі був близьким до того, аби його поміняти через утому.

У наступному турі австрійський Зальцбург на власному полі прийматиме міланський Інтер.— РБ Зальцбург 2:1Санчес, 19, Чалханоглу, 64 (пен.) — Глух, 57Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 65), Фраттезі, Чалханоглу (Асллані, 76), Мхітарян (Барелла, 46), Аугусто — Мартінес (Классен, 85), Санчес (Тюрам, 65).Шлагер — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Сучич, Бідструп (Конате, 72), Гурна-Дуат (Капальдо, 85), К’єргор (Нене, 72) — Глух (Аманква, 85), Шимич (Ратков, 71).Попередження: Мхітарян — Шимич, Гурна-Дуат.