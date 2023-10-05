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Манчестер Юнайтед
-
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-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
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-
Реал Мадрид
-
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-
Шахтар
-
25 жовтня
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-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Сімеоне: Феєнорд? Ми зіткнулися з дуже важким суперником

05 жовтня 2023

Сімеоне: Феєнорд? Ми зіткнулися з дуже важким суперником

Дієго Сімеоне та Альваро Мората прокоментували поєдинок проти чемпіонів Нідерландів.

Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після важкої перемоги над Феєнордом (3:2) в другому турі Ліги чемпіонів.

"Це був дуже важкий матч. Ми знали, що ми маємо протистояти дуже хорошому супернику, швидкій, небезпечній команді, в якій багато молодих гравців. І це саме те, із чим ми зіткнулися", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Тим часом форвард "матрацників" Альваро Мората підкреслив, що в Феєнорді зібрані талановиті гравці.

"Феєнорд нічим не здивував нас. Ми бачили їхні матчі та знаємо деяких гравців цієї команди. Там завжди збираються талановиті футболісти", — додав іспанець.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Феєнорд у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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