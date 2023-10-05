Сімеоне: Феєнорд? Ми зіткнулися з дуже важким суперником

Дієго Сімеоне та Альваро Мората прокоментували поєдинок проти чемпіонів Нідерландів.

Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після важкої перемоги над Феєнордом (3:2) в другому турі Ліги чемпіонів.

"Це був дуже важкий матч. Ми знали, що ми маємо протистояти дуже хорошому супернику, швидкій, небезпечній команді, в якій багато молодих гравців. І це саме те, із чим ми зіткнулися", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Тим часом форвард "матрацників" Альваро Мората підкреслив, що в Феєнорді зібрані талановиті гравці.

"Феєнорд нічим не здивував нас. Ми бачили їхні матчі та знаємо деяких гравців цієї команди. Там завжди збираються талановиті футболісти", — додав іспанець.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Феєнорд у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.