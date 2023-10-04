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-
24 жовтня
19:45
Бенфіка
-
Реал Сосьєдад
-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
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Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Атлетіко — Феєнорд 3:2 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

04 жовтня 2023

Атлетіко — Феєнорд 3:2 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 19:45.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко здобув непросту перемогу над роттердамським Феєнордом.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, але перемога з рахунком 3:2 у підсумку відійшла до активу "матрацників".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Феєнорд у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:


Атлетіко — Феєнорд 3:2
Голи: Мората, 12, 47, Грізманн, 45+4 — Ермосо, 7 (АГ), Ганцко, 34

Атлетіко: Облак; Ліно (Галан), Ермосо, Вітсель, Аспілікуета, Моліна (Рікельме); Сауль, Коке, Де Пауль (Льоренте); Грізманн (Корреа), Мората

Феєнорд: Велленройтер; Гертрейда, Траунер (Ніукоп), Ганцко, Гартман; Віффер (Лінгр), Зеррукі (Джаханбакш), Тімбер; Стенгс, Уеда (Мінте), Пайшао

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