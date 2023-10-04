Стрічка новин

23:30

Ван Леувен: Від самого початку очікували від Антверпена трохи іншої гри

23:19

Ван Боммел: Перший гол Шахтаря у наші ворота став результатом низки нещасливих подій

22:55

Атлетіко — Феєнорд 3:2 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

22:32

Антверпен — Шахтар 2:3 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

22:22

Сікан — найкращий гравець матчу між Антверпеном та Шахтарем

21:49

Атлетіко у результативному матчі обіграв Феєнорд завдяки дублю Морати

21:42

Шахтар із дублем Сікана влаштував карколомний камбек у запальному матчі проти Антверпена

21:17

Кардозу та Араухо повернулися до стартових складів на матч між Порту та Барселоною

21:07

Сікан забив дебютний гол у єврокубках

20:38

Шахтар за всіма статтями поступився Антверпену в першому таймі