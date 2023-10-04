Атлетіко — Феєнорд 3:2 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко здобув непросту перемогу над роттердамським Феєнордом.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, але перемога з рахунком 3:2 у підсумку відійшла до активу "матрацників".
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Феєнорд у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:
Атлетіко — Феєнорд 3:2
Голи: Мората, 12, 47, Грізманн, 45+4 — Ермосо, 7 (АГ), Ганцко, 34
Атлетіко: Облак; Ліно (Галан), Ермосо, Вітсель, Аспілікуета, Моліна (Рікельме); Сауль, Коке, Де Пауль (Льоренте); Грізманн (Корреа), Мората
Феєнорд: Велленройтер; Гертрейда, Траунер (Ніукоп), Ганцко, Гартман; Віффер (Лінгр), Зеррукі (Джаханбакш), Тімбер; Стенгс, Уеда (Мінте), Пайшао