Фоден: Лейпциг забив швидкий гол, це був не найкращий сценарій для нас, але ми гідно відповіли

Підсумки матчі від хавбека Сіті.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився після матчу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (3:1).

"Ми знали, що собою являє Лейпциг. Вони чудово зіграли проти нас в одному з попередніх матчів.

У перерві ми подумали, що сценарій повторюється. Тренер сказав, що ми маємо бути готові, тому що Лейпциг боротиметься.

Вони забили швидкий гол, це був не найкращий сценарій для нас, але ми гідно відповіли та показали гарну гру", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лейпциг — Манчестер Сіті в 2 турі Ліги чемпіонів.