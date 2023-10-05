Тоналі: Тепер Ньюкасл повинен негайно натиснути кнопку "Перезавантаження" в Прем'єр-лізі

Півзахисник Ньюкасла прокоментував перемогу над ПСЖ.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ньюкасл на власному полі здолав французький Парі Сен-Жермен.

Ньюкасл — ПСЖ 4:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "сорок" Сандро Тоналі прокоментував виступ власної команди.

"Це був чудовий виступ, тому що ми почали гру саме так, як хотіли, і саме так, як готувались напередодні. Нам пощастило забити першими, а потім у нас з’явилась можливість піти на перерву з рахунком 2:0 на нашу користь. Це додало нам ще більше енергії в другому таймі.

Ми чудово знали, що після такого першого тайму в момент відновлення гри щось може піти не за нашим планом, але натомість ми вийшли й одразу забили третій гол.

У підсумку, я дуже радий, що пережив цю гру на стадіоні з такими палкими вболівальниками, які так довго чекали цієї ночі.

Це була гра, у якій нам доводилося багато спілкуватись поміж собою, тому що проти такого хорошого суперника, навіть найменша деталь може зробити різницю, що ми побачили під час голу, який вони нам забили.

Ми всі повинні були допомагати один одному. Ми всі відчуваємо себе лідерами в цій команді, тому що ми всі задіяні на 200%, і це найважливіше.

Мілан? Я нічого не писатиму колишнім партнерам після цієї перемоги. Я не бачив їхньої гри, я бачив тільки її результат. Ще подивмось наприкінці групового етапу, де будемо ми, а де Мілан. У будь-якому випадку, ми повинні пишатись тим, що зіграли на такому рівні, і тепер повинні негайно натиснути кнопку "Перезавантаження" в Прем'єр-лізі.

Така ніч може дати нам багато, але також може й забрати ментальну та фізичну енергію, тому ми повинні бути обережними.

Ми говорили з Доннаруммою після цієї гри. У першому таймі він зробив два дивовижних сейви, але все одно пропустив двічі, тому що ми просто були надмірно налаштовані забити. Тож стає важко навіть для воротаря, який може витягнути все.

Ми також спілкувалися перед грою, бо він мій друг, ми зіграли разом у багатьох матчах і досі граємо за збірну Італії. Ми регулярно спілкуємося, він хороший хлопець і цими двома чудовими сейвами показав, наскільки він сильним воротарем", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі англійський Ньюкасл прийматиме дортмундську Боруссію.