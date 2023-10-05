Ньюкасл розгромив ПСЖ в рамках "Ель Шейхіко"

Ліга чемпіонів повернулася на Сент-Джеймс Парк тріумфальною перемогою "сорок" над чинним чемпіоном Франції.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на нас очікувала зустріч між Ньюкасл Юнайтед та Парі Сен-Жермен, яка відбулася на Сент-Джеймс Парк у квартеті F.

Це було протистояння великих арабських грошей на футбольному полі, внаслідок якого Саудівська Аравія взяла гору над Катаром.

Ньюкасл Юнайтед сподівався порадувати своїх уболівальників у першому матчі Ліги чемпіонів на Сент-Джеймс Парк після багатьох років відсутності участі у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. І нехай "сороки" традиційно не прагнули контролювати м'яч, їм вдалося досягти результату за рахунок своєї улюбленої гри другим номером та надійною обороною.

Вже на 50-ій хвилині Ньюкасл мав перевагу в рахунку над ПСЖ аж у три м'ячі. І нехай команді Луїса Енріке таки вдалося забити один гол, розгрому парижанам від "сорок" уникнути не вдалося, а фінальний свисток зафіксував більш ніж заслужену та впевнену перемогу колективу Едді Гау з рахунком 4:1.

Ньюкасл Юнайтед – Парі Сен-Жермен 4:1

Голи: Альмірон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90+1 — Ернандес 56

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Берн – Лонґгстафф, Гімараес, Тоналі (Андерсон 65) – Альмірон (Мерфі 71), Ісак, Гордон (Таргетт 90+3)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Ернандес – Угарте (Вітінья 63), Заїр-Емері – Дембеле, Мбаппе, Коло Муані (Баркола 58) – Рамуш

Попередження: Гімараес, Гордон, Поуп – Ернандес, Хакімі, Дембеле, Заїр-Емері