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-
24 жовтня
19:45
Бенфіка
-
Реал Сосьєдад
-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
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Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
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Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Ньюкасл — ПСЖ 4:1 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

05 жовтня 2023

Ньюкасл — ПСЖ 4:1 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Ньюкасл Юнайтед здобув розгромну перемогу над Парі Сен-Жермен у квартеті F.

Команда Едді Гау гарантувала собі перевагу в три м'ячі ще до 50-ї хвилини зустрічі. І незважаючи на те, що паризькому гранду вдалося відіграти один м'яч, уникнути нищівної поразки колективу Луїса Енріке так і не вдалося.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Парі Сен-Жермен у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Ньюкасл Юнайтед – Парі Сен-Жермен 4:1
Голи: Альмірон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90+1 — Ернандес 56

Ньюкасл Юнайтед: Поуп – Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Берн – Лонґгстафф, Гімараес, Тоналі (Андерсон 65) – Альмірон (Мерфі 71), Ісак, Гордон (Таргетт 90+3)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Ернандес – Угарте (Вітінья 63), Заїр-Емері – Дембеле, Мбаппе, Коло Муані (Баркола 58) – Рамуш

Попередження: Гімараес, Гордон, Поуп  – Ернандес, Хакімі, Дембеле, Заїр-Емері

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