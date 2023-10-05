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Янг Бойз не втримав перемогу над Црвеною Звездою

05 жовтня 2023

Црвена Звезда - Янг Бойз, Getty Images

Відбувся матч другого туру у групі G.

У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сербська Црвена Звезда, яка продовжує грати з логотипом спонсора-терориста, на своєму полі поділила очки зі швейцарським Янг Бойз (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 35 хвилині, коли у воротах швейцарців розписався Ндіай, але на початку другого тайму Угринич зрівняв цифри на табло.

Потім на 61 хвилині Іттен реалізував пенальті та вивів гостей уперед, однак утримати переможний рахунок не вдалося – на 88 хвилині Букарі врятував свою команду від поразки.

В іншому матчі групи G Манчестер Сіті у гостях обіграв Лейпциг.

Црвена Звезда — Янг Бойз 2:2
Голи: Ндіай, 35, Букарі, 88 — Угринич, 48, Іттен, 61 (з пенальті).

Црвена Звезда: Глазер — Родич (Олаїнка, 62), Джига, Драгович, Міяїлович — Бом, Стаменич (Лучич, 70) — Мітрович (Катаї, 70), Іванич, Букарі — Ндіай (Крассо, 80).

Янг Бойз: Рачоппі — Гарсія Лопес, Беніто (Аменда, 46), Камара, Янко — Угринич, Ньяссе, Маль (Чайва, 74) — Монтейру, Елія, Іттен (Ганвула, 74).

Попередження: Ндіай, Іванич, Бом, Букарі, Міяїлович, Драгович — Маль, Камара, Ньяссе.

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