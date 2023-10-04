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Гол та асист Альвареса допомогли Манчестер Сіті обіграти Лейпциг

04 жовтня 2023

Лейпциг - Манчестер Сіті, Getty Images

Відбувся матч другого туру у групі G.

Манчестер Сіті у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у гостях впевнено обіграв Лейпциг із рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 25 хвилині результативним ударом відзначився Фоден. Однак на початку другого тайму господарі зрівняли рахунок зусиллями Опенди.

Потім на 79 хвилині головний тренер гостей Хосеп Гвардіола випустив на поле Хуліана Альвареса, який замінив Фодена і саме він став героєм поєдинку.

Спочатку на 84 хвилині він красиво забив у дальній кут воріт, вивівши "городян" уперед, а через вісім хвилин зробив гольову передачу на Доку, який також з'явився на полі, вийшовши на заміну.

Лейпциг — Манчестер Сіті 1:3
Гол: Опенда, 48 — Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2.

Лейпциг: Бласвіх — Раум, Люкеба, Сімакан, Клостерманн — Форсберг (Шешко, 70), Зайвальд (Айдара, 85), Шлагер, Сімонс — Поульсен (Баумгартнер, 75), Опенда (Вернер, 70).

Манчестер Сіті: Едерсон — Гврдіол, Діаш, Аканджі (Доку, 72), Вокер — Льюїс, Родрі — Гріліш (Аке, 72), Сілва (Нунеш, 87), Фоден (Альварес, 79) — Голанд.

Попередження: Шлагер, Раум — Аканджі.

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