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Атлетіко у результативному матчі обіграв Феєнорд завдяки дублю Морати

04 жовтня 2023

Атлетіко у результативному матчі обіграв Феєнорд завдяки дублю Морати

Команда Дієго Сімеоне змогла вирвати перемогу після "перестрілки" у першому таймі.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті E між собою зустрілися мадридський Атлетіко та роттердамський Феєнорд.

У першій половині зустрічі команди влаштували обмін голами, забивши по два м'ячі. За Атлетіко відзначилися Антуан Грізманн та Альваро Мората, тоді на користь Феєнорда зіграли автогол Ермосо та м'яч Ганцко.

Долю цього протистояння вирішив ще один гол у виконанні Морати на 47-ій хвилині після асисту Моліни, завдяки якому Атлетіко виборов перемогу з рахунком 3:2.

Атлетіко — Феєнорд 3:2
Голи: Мората, 12, 47, Грізманн, 45+4 — Ермосо, 7 (АГ), Ганцко, 34

Атлетіко: Облак; Ліно (Галан), Ермосо, Вітсель, Аспілікуета, Моліна (Рікельме); Сауль, Коке, Де Пауль (Льоренте); Грізманн (Корреа), Мората

Феєнорд: Велленройтер; Гертрейда, Траунер (Ніукоп), Ганцко, Гартман; Віффер (Лінгр), Зеррукі (Джаханбакш), Тімбер; Стенгс, Уеда (Мінте), Пайшао

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