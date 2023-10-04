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Манчестер Юнайтед
-
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-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
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-
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Піолі: Боруссія майже два роки не програвала вдома в Лізі чемпіонів, це буде важливий матч

04 жовтня 2023

Піолі: Боруссія майже два роки не програвала вдома в Лізі чемпіонів, це буде важливий матч

Слова наставника Мілана перед матчем на Сігнал Ідуна Парк.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі висловився напередодні матчу з дортмундською Боруссією в Лізі чемпіонів.

"Безперечно, це буде важливий матч з турнірної точки зору. Але після цього залишиться ще чотири тури, тож усі чотири команди збережуть надію на вихід із групи. Матч не буде вирішальним, але матиме важливе значення.

Боруссія майже два роки не програвала вдома в Лізі чемпіонів, тож ми знаємо, який складний матч у нас попереду", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок стартує о 22:00. До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у матчі Боруссія Дортмунд — Мілан.

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