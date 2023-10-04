Мюллер наздогнав Касільяса за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів

Попереду лишається тільки португальський нападник Кріштіану Роналду.

Досвідчений нападник Баварії Томас Мюллер продовжує наближатися до першого місця у списку гравців, які мають найбільшу кількість перемог у матчах Ліги чемпіонів. Звитяга над Копенгагеном вчора, 3 жовтня, стала для нього 101-ю.

Копенгаген — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

Таким чином, 34-річний німець наздогнав голкіпера Ікера Касільяса, який зупинився на цій же позначці. У складі мадридського Реала та Порту іспанський гравець провів 177 матчів у головному європейському клубному турнірі.

Перше місце у списку посідає португальський нападник Кріштіану Роналду. Він має на своєму рахунку 115 перемог у 183 матчах Ліги чемпіонів у складі Манчестер Юнайтед, мадридського Реала та туринського Ювентуса.

На відміну від Касільяса та Роналду, Мюллер виступав у цьому турнірі лише за один клуб. Загалом, у складі Баварії він провів 144 матчі у Лізі чемпіонів.