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-
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-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
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-
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-
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-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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Лаутаро Мартінес: Трубін — чудовий голкіпер

04 жовтня 2023

Лаутаро Мартінес, Ніколас Отаменді та Анатолій Трубін, Getty Images

Нападник Інтера відзначив гравця Бенфіки та збірної України.

Аргентинський центральний нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував результат матчу проти Бенфіки у Лізі чемпіонів, який відбувся вчора, 3 жовтня.

Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу 03.10.2023

Гравець заявив, що Інтер продемонстрував чудовий характер і бажання перемогти у другому таймі. Він також похвалив українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, який за даними офіційного сайту УЄФА здійснив у грі 7 сейвів.

"Трубін — чудовий воротар, він відбивав все і коли був у складі Шахтаря. Я зробив йому комплімент", — сказав Мартінес.

Він додав, що команда задоволена перемогою перед власними вболівальниками. За словами Мартінеса, для Інтера важливі всі змагання та матчі. 

Нагадаємо, 26-річний аргентинець також заявив, що у грі проти Бенфіки Інтер заслуговав на більшу кількість голів.

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