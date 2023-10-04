Лаутаро Мартінес: Трубін — чудовий голкіпер

Нападник Інтера відзначив гравця Бенфіки та збірної України.

Аргентинський центральний нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував результат матчу проти Бенфіки у Лізі чемпіонів, який відбувся вчора, 3 жовтня.

Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу 03.10.2023

Гравець заявив, що Інтер продемонстрував чудовий характер і бажання перемогти у другому таймі. Він також похвалив українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, який за даними офіційного сайту УЄФА здійснив у грі 7 сейвів.

"Трубін — чудовий воротар, він відбивав все і коли був у складі Шахтаря. Я зробив йому комплімент", — сказав Мартінес.

Він додав, що команда задоволена перемогою перед власними вболівальниками. За словами Мартінеса, для Інтера важливі всі змагання та матчі.

Нагадаємо, 26-річний аргентинець також заявив, що у грі проти Бенфіки Інтер заслуговав на більшу кількість голів.