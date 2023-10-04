Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу 03.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Джузеппе Меацца в рамках групи D поміж собою зустрічались міланський Інтер та лісабонська Бенфіка.

Напружений перший тайм цього матчу запам’ятався кількома сейвами українського воротаря "орлів" Анатолія Трубіна та перевагою господарів поля.

Але перший забитий м’яч ми побачили лише посеред другого тайму, коли "змії" таки дотисли своїх суперників, після чого для них більш важливим було втримання переможного рахунку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Бенфіка в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Інтер — Бенфіка 1:0

Гол: Тюрам, 62

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, А. Бастоні — Думфріс (Дарміан 73), Чалханоглу (Асллані 84), Барелла (Клаассен 90+1), Мхітарян, Дімарко (Августо 84) — Тюрам (Алексіс Санчес 73), Лаутаро Мартінес.

Бенфіка: Трубін — Ба (Араужо 22), Морато, Отаменді, Бернат (Юрашек 80) — Невеш, Кекчу (Чікіньо 69) — Ді Марія (Кабрал 80), Рафа (Муса 69), Аурснес — Нерес.

Попередження: Мартінес, Барелла, Думфріс, Асллані.