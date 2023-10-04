Лаутаро Мартінес: Інтер заслуговував на більшу кількість голів

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Міланський Інтер напередодні здобув перемогу над лісабонською Бенфікою в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник та капітан "змій" Лаутаро Мартінес, якого визнали найкращим гравцем зустрічі, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Для нас сьогодні була дуже важлива гра. Ми боролись до останнього в Сан-Себастьяні, а сьогодні нам довелося перевертати хід подій проти суперника, із яким ми зустрічались у минулому році.

Ми щасливі, тому що здобути перемогу було дійсно важливо. Ми провели дуже хороший матч і, безумовно, заслуговували на більшу кількість голів.

У мене було багато моментів, тож я маю вдосконалюватись у реалізації, але при цьому ми всією командою завжди повинні дивитись уперед. Давайте продовжувати в тому ж дусі!

Я щасливий тут і завжди викладаюся на повну на користь Інтера. Уболівальники ніколи не залишають нас на самоті, вони завжди дають нам неймовірний поштовх на кожному матчі", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти австрійського РБ Зальцбург.