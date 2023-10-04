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Серхіо Рамос: Єдине, що Севілья відчувала в матчі проти ПСВ, — імпотенція

04 жовтня 2023

Серхіо Рамос, Getty Images

Захисник Севільї прокоментував нічию проти ПСВ.

Андалузька Севілья в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию в гостьовій грі проти нідерландського ПСВ.

ПСВ — Севілья 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "нервіонців" Серхіо Рамос після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Єдине, що Севілья відчувала в матчі проти ПСВ, — імпотенція. Сьогодні все було проти нас.

Ми провели хорошу гру, але дрібні деталі вирішують долю таких матчів. Ми йшли з поля з неприємним присмаком у роті через те, що не змогли взяти три очки.

Ми можемо бути задоволені відчуттями від цієї гри, але коли команда не досягає мети, ти не можеш бути на 100% щасливим. Ми не з тих, хто шукає виправдань, але суддя сьогодні, я думаю, був більше за головного героя, аніж він повинен був бути.

Усі рішення арбітрів сьогодні були занадто швидкими. У них був VAR для того, щоб побачити інший ракурси подій, але вони ним не користувались. Також питання були по голу Педроси.

У цьому змаганні суддівство має ширші рамки, але сьогодні все, як мені здається, було обернено проти нас. Нам потрібно подумати й зробити висновки з цих помилок. Ми просто не знали, як покінчити з цією грою.

Фол, який призвів до голу Тезе? Хто хотів його побачити — той побачив. У нас був час для того, щоб виправити й цю невдачу", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі андалузька Севілья зіграє вдома проти лондонського Арсенала.

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