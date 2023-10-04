ПСВ врятувався в матчі з Севільєю

Матч Ліги чемпіонів завершися внічию.

ПСВ в рамках другого туру групового етапу головного єврокубкового турніру приймав на своєму полі Севілью та зіграв внічию.

В середині другого тайму Гудель відкрив рахунок після пасу Рамоса. Здавалось, що матч так й завершиться, проте Люк Де Йонг встановив паритет на 86 хвилині.

Втім, Севілья не довго відходила й буквально в наступній атаці Ен Несірі зробив рахунок 1:2, але й цього не вистачило для перемоги — в компенсований час Тезе врятував ПСВ.

ПСВ — Севілья 2:2

Голи: Де Йонг, 86, Тезе, 90+5 — Гудель, 68, Ен Несірі, 87

ПСВ: Бенітес — Дест, Боскальї (Пепі 82), Рамальйо (Белла-Кочап 82), Тезе — Веерман, Шаутен, Тільман — Ланг, де Йонг, Бакайоко

Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу 73), Гудель, Рамос, Педроса (Акунья 73) — Фернандо (Соу 66), Ракітіч — Окампос (Баде 87), Сусо (Торрес 66), Лукебакіо — Ен-Несірі