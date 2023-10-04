Політано: Зіграли проти Реала на рівних

Форвард Наполі прокоментував поразку від Реала.

Неаполітанський Наполі в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки від мадридського Реала.

Наполі — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Форвард "Партенопеї" Маттео Політано після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що після гарного початку гри в нас була певна павза тривалістю в десять хвилин, коли ми, на жаль, пропустили два голи.

У другому таймі, я думаю, ми домінували на полі, тому що впродовж двадцяти хвилин Реал Мадрид жодного разу не виходив із штрафного майданчика

Є багато жалю через поразку в цій грі, але ми повинні продовжувати наш шлях. Ми, безумовно, могли зіграти краще, особливо перед власними воротами.

Реал Мадрид за будь-яких умов залишається чудовою командою, але я думаю, що сьогодні ми зіграли на тому ж рівні, що й вони", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі італійський Наполі зіграє в гостях у берлінського Уніону.