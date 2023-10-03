Божевільний удар Вальверде допоміг Реалу вибороти перемогу над Наполі

Команда Руді Гарсії на власному полі нав'язав боротьбу найбільш титулованому клубу в історії Ліги чемпіонів УЄФА, але за дорогоцінні очки не зачепився.

Вечори Ліги чемпіонів УЄФА — це те, що робить вже доволі прохолодну осінню погоду більш яскравою для футбольних уболівальників. І тим паче ці відчуття посилюються, коли перед нами розгортаються події дуже інтригуючої афіші накшталт матчу поміж італійським Наполі та мадридським Реалом. Два фаворити квартету C підтвердили свій статус у першому турі, обігравши португальську Брагу та берлінський Уніон відповідно, після чого настав час для їхнього очного протистояння.

А ще це було повернення Карло Анчелотті до Неаполі, на яке місцева торсида чекала з нетерпінням. Окрім цього, де, як не на власній арені "Партенопеї" в статусі чинного чемпіона країни могли нав’язати конкуренцію найбільш титулованому клубу в рамках головного клубного європейського змагання. Те, що не змогла зробити, наприклад, каталонська Жирона з Віктором Циганковим та Артемом Довбиком кількома днями раніше.

Наполі також було важкувато вже зі старту боротись проти Реала, хоча й місцева публіка дуже палко закликала своїх улюбленців іти вперед до атаки. Незважаючи на те, що команди намагались грати дуже обережно, ретельно прораховуючи кожен крок, мадридський колектив усе ж таки зважився на невеличкі авантюри в атаці й був близьким до голів за підсумком ударів Родріго й Чуамені, однак перший поцілив із гострого кута в Мерета, а другому завадила влучність під час удару головою.

Наполі всі це неприємні епізоди тримався, зціпивши зуби, для того, аби незабаром відповісти не менш якісно. І навіть результативно. Кутовий із лівого флангу на 19 хвилині мав забирати Кепа, але цього не зробив у власному воротарському, після чого Натан неоковирним ударом плечем опустив м’яч на поперечину чужих воріт, відскок від якої Естігор спрямував головою точно в лівий верхній кут.

Епізод не з приємних для гостей, але за всіма ознаками вони були до нього готові. Реал перейшов до позиційного наступу й доволі швидко не просто відігрався, а ще й вийшов уперед за рахунком. Це стало можливим виключно завдяки одній людині — Джуду Беллінгему, який спочатку перетворив перехоплення передачі Ді Лоренцо на лівому фланзі атаки на гольовий пас для Вінісіуса, який пробивав із гострого кута під дальню стійку, а потім і сам пробігся тим самим вектором наступу, але вже з власним результативним ударом на завершення.

Відбити такий потужний психологічний удар для "Партенопеї" було ще тим завданням, адже суперники просто відмовлялись зупинятись, тоді як команді Руді Гарсії відверто не вистачало простору на чужій половині поля. До настання перерви господарі записали на власний рахунок ще один момент за участі Осімгена, який із межі воротарського не пробив Кепу ударом головою, але не більше того.

У другому ж таймі неаполітанці повернулись на поле з дуже потужним штурмом чужих володінь, за підсумком якого стався один із найбільш суперечливих моментів вечора. Пенальті у ворота Реала був призначений начебто за гру рукою у виконанні Начо, який блокував простріл Осімгена з лівого флангу штрафного, але, вибачте, пане Клемане Тюрпене, такі пенальті на рівні Ліги чемпіонів давати, ну, просто смішно. Зелінські на таку нашу думку було байдуже, тому він зрівняв рахунок ударом від лівої стійки з позначки.

А далі була історія про те, як Реал намагається зламати чужий захист у масованих атаках і дуже нервує тоді, коли це просто не вдається зробити. Наполі тримався дуже довго, не даючи суперникам простору. Але подекуди виникали моменти накшталт пострілів Вінісіуса з добиванням від Беллінгема з близької відстані, тож було передчуття, що рівновага на табло протримається недовго.

Воно й вийшло так за великим рахунком. На 78 хвилині Модрич подав кутовий із правого флангу на голову супернику до центру штрафного, але на відскоці миттєво опинився Вальверде та з двох дотиків розрядив свою шалену гармату. М’яч полетів точно в поперечину, але при цьому відскоком дав ляпаса по потилиці Мерета, і вже потім опинився за лінією воріт. Велика прикрість для господарів, але належної відповіді на неї вони не надали.

У наступному турі неаполітанський Наполі гостюватиме в берлінського Уніона, а мадридський Реал навідається до португальської Браги.Наполі —2:3Естігор, 19, Зелінські, 54 (пен.) — Вінісіус, 27, Беллінгем, 34, Мерет, 78 (авт.)Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Распадорі, 75) — Політано (Ельмас, 69), Осімген, Кварацхелія.Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Камавінга (Менді, 65) — Чуамені — Вальверде, Кроос (Модрич, 65) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 75), Вінісіус (Себальйос, 83).Попередження: Камавінга, Беллінгем