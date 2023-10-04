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-
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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
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Ді Лоренцо: Вважаю за краще програти так, а не заганяти себе в оборону й виключно страждати

04 жовтня 2023

Джованні Ді Лоренцо, Getty Images

Капітан Наполі прокоментував поразку від Реала.

Неаполітанський Наполі в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки від мадридського Реала.

Наполі — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо, на рахунку якого результативна помилка, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Результат нашого виступу залишився на табло, але ми грали з Реалом на рівних. Підсумковий рахунок нас дуже засмутив, тепер ми перед нами є подвійна дуель проти Уніона, яка буде ключовим для виходу з цієї групи. Від цього ж матчу залишаються тільки певні позитивні моменти.

Ми були дійсно тим Наполі, який усі звикли бачити. Ми грали в свій футбол, але за найменші помилки суперники нас покарали, тому що в них є чудові футболісти для цього.

Особисто я вважаю за краще програти так, бути сміливим й ініціативним, а не заганяти себе в оборону й виключно страждати. Мені сподобався наш виступ, але мені шкода через результат. Наші фанати були чудовими й вони теж заслуговували на інший результат.

На полі було відчуття, що ми могли б зіграти внічию. Я думаю, тренер ухвалив вірне рішення, додавши двох нападників за ходом гри. Ми намагалися зрівняти рахунок до останньої хвилини, гра в чомусь виходила непогана. Знову ж таки, мені шкода тільки за результат", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі італійський Наполі зіграє в гостях у берлінського Уніону.

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