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-
24 жовтня
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-
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Маркус Тюрам: Перемога Інтера — це не тільки моя заслуга через те, що саме мені вдалось забити

04 жовтня 2023

Маркус Тюрам, Getty Images

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні міланський Інтер здобув перемогу над лісабонською Бенфікою в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "змій" Маркус Тюрам, на рахунку якого єдиний гол у цій зустрічі, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Ми щасливі, що здобули три очки, бо це була дійсно важлива для нас гра. Я дуже радий, що ми перемогли перед нашими вболівальниками, Джузеппе Меацца неймовірний, фанати дуже палко нас підтримують, і ми дійсно відчували тиск з їхнього боку, вони нам дуже допомогли.

Але перемога — це не тільки моя заслуга через те, що саме мені вдалось забити, це заслуга всієї команди. Сьогодні мені вдалось забезпечити результат, але так само може зробити й кожен, це не має особливого значення.

Лаутаро — один із найкращих форвардів у світі, і зараз я вчусь грати з ним у парі, а він зі мною. Ти завжди має вдосконалюватись. Із кожним тренуванням і з кожною грою. Ми хочемо продовжувати рости.

Ми з Думфрісом цього сезону вже обмінялись кількома гольовими передачами. Він мій друг, як і всі інші гравці Інтера", — заявив французький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти австрійського РБ Зальцбург.

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