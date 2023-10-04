Маркус Тюрам: Перемога Інтера — це не тільки моя заслуга через те, що саме мені вдалось забити

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Напередодні міланський Інтер здобув перемогу над лісабонською Бенфікою в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "змій" Маркус Тюрам, на рахунку якого єдиний гол у цій зустрічі, після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Ми щасливі, що здобули три очки, бо це була дійсно важлива для нас гра. Я дуже радий, що ми перемогли перед нашими вболівальниками, Джузеппе Меацца неймовірний, фанати дуже палко нас підтримують, і ми дійсно відчували тиск з їхнього боку, вони нам дуже допомогли.

Але перемога — це не тільки моя заслуга через те, що саме мені вдалось забити, це заслуга всієї команди. Сьогодні мені вдалось забезпечити результат, але так само може зробити й кожен, це не має особливого значення.

Лаутаро — один із найкращих форвардів у світі, і зараз я вчусь грати з ним у парі, а він зі мною. Ти завжди має вдосконалюватись. Із кожним тренуванням і з кожною грою. Ми хочемо продовжувати рости.

Ми з Думфрісом цього сезону вже обмінялись кількома гольовими передачами. Він мій друг, як і всі інші гравці Інтера", — заявив французький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти австрійського РБ Зальцбург.