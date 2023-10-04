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Бенфіка з Трубіним поступилась Інтеру

04 жовтня 2023

Інтер - Бенфіка, getty images

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Бенфіка в рамках поєдинку другого туру групового етапу головного єврокубкового змагання грала на виїзді проти Інтера.

Команди довгий час не могли відкрити рахунок, поки Тюрам на 62 хвилині не відзначився точним ударом після пасу Думфріса.

У гостей ще був час, щоб відігратись, проте вони так й не змогли засмутити супротивника.

Інтер - Бенфіка 1:0
Гол: Тюрам, 62

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, А. Бастоні — Думфріс (Дарміан 73), Чалханоглу (Асллані 84), Барелла (Клаассен 90+1), Мхітарян, Дімарко (Августо 84) — Тюрам (Алексіс Санчес 73), Лаутаро Мартінес

Бенфіка: Трубін — Ба (Араужо 22), Морато, Отаменді, Бернат (Юрашек 80) — Невеш, Кекчу (Чікіньо 69) — Ді Марія (Кабрал 80), Рафа (Муса 69), Аурснес — Нерес

 
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