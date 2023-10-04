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-
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Індзагі: Інтер добре грав, незважаючи на стійки, перекладини та сейви Трубіна

04 жовтня 2023

Сімоне Індзагі, Getty Images

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Міланський Інтер напередодні здобув перемогу над лісабонською Бенфікою в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після фінального свистка прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм був збалансованим, тоді як ми мали кілька моментів, під час яких ми могли бути діяти більш злагоджено.

У другому таймі ми збільшили інтенсивність, і хлопці були в цьому дійсно дивовижними. Ми заслужено виграли у дуже хорошого суперника.

Я привітав команду, тому що ми грали в суботу в Салерно, і хлопці вже тоді були гідні похвали.

Я побачив другий тайм неймовірної інтенсивності, і ми добре грали, незважаючи на стійки, перекладини та сейви Трубіна. Ми могли бути більш якісними в плані атаки й мати більшу вдачу.

Наприкінці першого тайму я сказав команді, що ми маємо залишатись у грі, сказав, щоб вони не втрачали концентрацію й що ми можемо грати краще.

Сьогодні команда продемонструвала вражаючу волю до перемоги. За також нами були просто приголомшливі вболівальники, які залишались із нами впродовж усього матчу. Я щиро дякую їм за це", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти австрійського РБ Зальцбург.

Джерело: ФК Інтер

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