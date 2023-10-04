РБ Лейпциг — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 4 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G на нас чекає протистояння між Лейпцигом та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Ред Булл Арена.





СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУР ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Зустріч між Лейпцигом і Манчестер Сіті матиме характер протистояння двох очевидних фаворитів групи G. Ще за підсумками жеребкування склалася логічна та очевидна думка, що "бики" та "містяни" боротимуться між собою за перше місце, і будь-який інший варіант розвитку події у будь-якому випадку буде розцінюватися як сюрприз і сенсація. Як наслідок, можливе непотрапляння для кожного з цих клубів у весняну частину Ліги чемпіонів вважатиметься за провал, який наразі навіть в теорії виглядає доволі малоймовірним результатом.

Після призначення Марко Розе на посаду головного тренера Лейпцига протягом минулої кампанії команді вдалося вийти з кризи, вдруге поспіль виграти Кубок Німеччини, а потім ще й розгромити мюнхенську Баварію у поєдинку за Суперкубок Німеччини. Відхід лідера атаки в особі Крістофера Нкунку, судячи з нинішньої ситуації, не виявився наскільки серйозним негативним ударом по рівню гри "биків". Вони досить успішно розпочали сезон у внутрішньому чемпіонаті, зазнавши у стартових шести турах лише однієї поразки від прогресуючого леверкузенського Баєра на чолі з Хабі Алонсо і зігравши у своєму останньому поєдинку з Баварією у результативну нічию.

Але яким би зручним для Лейпцига суперником в останні роки не була Баварія, Манчестер Сіті – це володар требла за підсумками минулого сезону. Як наслідок, підопічні Хосепа Гвардіоли більш ніж заслуговують називатися найкращою командою Англії та Європи і по сьогоднішній день, тому в теоретичній боротьбі з Ман Сіті за перше місце в групі ЛЧ "бики" фаворитами вважатися точно не будуть. Заради справедливості та на захист Лейпцига буде сказано, що фаворитом проти колективу Гвардіоли вважати себе не зможе зараз жодна європейська команда. З іншого боку, це не означає, що "містянам" неможливо нікому скласти конкуренцію.

Ідеальних команд не буває, і Манчестер Сіті зараз таким статусом похвалитися не може. Так, "містяни" поки що лідирують у турнірній таблиці АПЛ, але у своєму останньому матчі вони зазнали сенсаційної поразки від Вулвергемптона, якому ще доведеться поборотися за збереження місця в еліті. Таким чином, у Прем'єр-лізі тепер не знають поразок лише Арсенал і Тоттенгем, які наступають на п'яти чемпіону, а ось із Кубка англійської ліги Ман Сіті вилетів від Ньюкасла, як би скептично до рівня престижу цього турніру багато хто не ставився.

Так ось що ми маємо: якщо Арсенал здатний перемогти "містян" у матчі за Суперкубок Англії, Вулвергемптон — завдати грізному супернику першої поразки в сезоні АПЛ, а Ньюкасл — пройти далі в Кубку ліги, то чому Лейпциг має виглядати безнадійно і свідомо другим у групі Ліги чемпіонів? Так, дискваліфікація Родрі поширюється лише на внутрішні турніри, що ускладнить життя "бикам" у майбутньому матчі, але це не означає, що шансів на успіх немає, тим більше у поєдинку домашнього характеру.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Лейпцига оцінюється показником 4,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Лукеба, Раум — Форсберг, Шлагер, Зайвальд, Хаві Сімонс — Поульсен, Опенда

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Фоден, Х. Альварес, Доку — Голанд

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