Онана: Саме через мене ми не виграли гру проти Баварії

Голкіпер Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Баварії.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Юнайтед поступився в гостях у мюнхенської Баварії.

Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

Після завершення гри воротар "Червоних дияволів" Андре Онана, на рахунку якого результативна помилка в цьому протистоянні, прокоментував свій виступ.

"Важко програвати, адже ми дуже добре почали цей матч, але після моєї помилки втратили контроль над грою.

Це складна ситуація для нас і для мене особисто, бо я підвів команду. Команда грала дійсно дуже добре, але саме через мене ми не виграли цю гру.

Я помилився під час першого ж удару по воротах, і через цю помилку команда програла.

Я повинен учитись, бути сильним і рухатись далі, хоча це й нелегка ситуація. Мене втішили спроби команди повернутись до гри, ми боролися до останнього.

Мені ще є що доводити. Мій старт кар’єри в Манчестері був не найкращим і не таким, як я того хотів. Те, як я грав сьогодні, було однією з моїх найгірших ігор у житті", — заявив камерунський виконавець.

У наступному турі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти турецького Галатасарая.