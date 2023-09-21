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-
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19:45
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-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
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-
Манчестер Сіті
-
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-
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Онана: Саме через мене ми не виграли гру проти Баварії

21 вересня 2023

Андре Онана, Getty Images

Голкіпер Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Баварії.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Юнайтед поступився в гостях у мюнхенської Баварії.

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Після завершення гри воротар "Червоних дияволів" Андре Онана, на рахунку якого результативна помилка в цьому протистоянні, прокоментував свій виступ.

"Важко програвати, адже ми дуже добре почали цей матч, але після моєї помилки втратили контроль над грою.

Це складна ситуація для нас і для мене особисто, бо я підвів команду. Команда грала дійсно дуже добре, але саме через мене ми не виграли цю гру.

Я помилився під час першого ж удару по воротах, і через цю помилку команда програла.

Я повинен учитись, бути сильним і рухатись далі, хоча це й нелегка ситуація. Мене втішили спроби команди повернутись до гри, ми боролися до останнього.

Мені ще є що доводити. Мій старт кар’єри в Манчестері був не найкращим і не таким, як я того хотів. Те, як я грав сьогодні, було однією з моїх найгірших ігор у житті", — заявив камерунський виконавець.

У наступному турі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти турецького Галатасарая.

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