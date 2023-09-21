Едегор: Арсенал хоче пройти весь шлях до кінця в Лізі чемпіонів

"Каноніри" мають серйозні амбіції.

Капітан Арсеналу Мартін Едегор прокоментував перемогу над ПСВ (4:0) в першому турі ЛЧ.

"Ми тут граємо, щоб змагатися та пройти весь шлях до кінця. Це чудовий початок. Тепер ми продовжимо старанно працювати та подивимося, що вийде.

Я думаю, ми показали добрий футбол. Без м’яча ми надали їм багато простору і дозволили їм побігати, тому все ще є деякі моменти, які ми могли б зробити краще, але з м’ячем ми були чудові і забили кілька відмінних голів. Впевнений початок змагань", — сказав Едегор.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів.