Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
2
Копенгаген
2
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
1
Уніон Берлін
0
20 вересня
19:45
Баварія
4
Манчестер Юнайтед
3
20 вересня
22:00
Севілья
1
Ланс
1
20 вересня
22:00
Арсенал
4
ПСВ
0
20 вересня
22:00
Брага
1
Наполі
2
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
1
Інтер
1
20 вересня
22:00
Бенфіка
0
РБ Зальцбург
2
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Едегор: Арсенал хоче пройти весь шлях до кінця в Лізі чемпіонів

21 вересня 2023

МАРТІН ЕДЕГОР, GETTY IMAGES

"Каноніри" мають серйозні амбіції.

Капітан Арсеналу Мартін Едегор прокоментував перемогу над ПСВ (4:0) в першому турі ЛЧ.

"Ми тут граємо, щоб змагатися та пройти весь шлях до кінця. Це чудовий початок. Тепер ми продовжимо старанно працювати та подивимося, що вийде.

Я думаю, ми показали добрий футбол. Без м’яча ми надали їм багато простору і дозволили їм побігати, тому все ще є деякі моменти, які ми могли б зробити краще, але з м’ячем ми були чудові і забили кілька відмінних голів. Впевнений початок змагань", — сказав Едегор.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, GETTY IMAGES 21 вересня 2023 Антоніу Сілва: Трубін — чудовий воротар
Де Хеа далеко не єдина зірка без клубу / Фото: Marca 21 вересня 2023 Воротарі у розквіті сил, легенди МЮ та Давід де Хеа. Головні вільні агенти цієї осені
Хосе Луїс Менділібар, Getty Images 21 вересня 2023 Менділібар: Вважаю, що Ланс зіграв краще за Севілью
   