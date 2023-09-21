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-
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-
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-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
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-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
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-
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Менділібар: Вважаю, що Ланс зіграв краще за Севілью

21 вересня 2023

Хосе Луїс Менділібар, Getty Images

Керманич Севільї прокоментував нічию проти Ланса.

Іспанська Севілья в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграла внічию проти французького Ланса.

Севілья — Ланс 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар залишив коментар щодо виступу власних підопічних.

"Ми добре почали й забили гол на ранній стадії. Ланс після цього заспокоївся, вони добре захищалися і непогано атакували проти нас.

Ми, у свою чергу, атакували хвилями й не грали разом, як єдиний колектив, із дуже розрідженим простором поміж лініями. Ми повинні вдосконалюватися в цьому, бути більш компактними, щоб мати можливість грати в кращий футбол.

Я вважаю, що суперники грали краще за нас, хоча у них було небагато ударів по воротах. За ходом гри, як мені здалось, вони переважали. Утім, це — матч Ліги чемпіонів, і, не граючи в якісний футбол, ми здобули одне очко. Думаю, що це непогано", — заявив іспанський виконавець.

У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА андалузька Севілья зіграє в гостях проти нідерландського ПСВ.

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