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-
04 жовтня
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-
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Севілья — Ланс 1:1 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

21 вересня 2023

Севілья — Ланс, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан у Севільї в рамках групи B поміж собою зустрічались місцевий однойменний колектив та французький Ланс.

Господарі дуже добре розпочали протистояння зі швидкого голу, однак за згубною традицією останніх сезоні "нервіонці" не змогли нав’язати суперникам свій футбол.

"Криваво-червоні" забили у відповідь посеред першого тайму, після чого вирівняли становище аж до того, що в другому таймі перевершили господарів за кількістю ударів у бік воріт.

Щоправда на рахунок це впливу вже не мало.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Ланс у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Севілья — Ланс 1:1
Голи: Окампос, 9 — Фульгіні, 24.

Севілья: Дмитрович — Педроса, Рамос, Гудель, Санчес (Навас, 80) — Соу (Сумаре, 63), Фернандо — Окампос, Ракітич (Сусо, 74), Ламела (Лукебакіо, 63) — Ен-Несірі (Діас, 80).

Ланс: Самба — Медіна, Дансо, Граді — Мена (Айдара, 85), Менді (Діуф, 71), Самед, Франковські — Фульгіні (Томассон, 76), Сотока — Ваї (Гілявогі, 71).

Попередження: Гудель, Рамос, Окампос — Медіна, Сотока, Самба, Фульгіні, Айдара.
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