Реал Сосьєдад — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Аноета у Сосьєдаді в рамках групи D поміж собою зустрічались місцевий Реал та міланський Інтер.

Господарі зробили потужний ривок на старті зустрічі та забезпечили собі перевагу за рахунком, яку потім поступово перетворювали й на ситуативні успіхи в протистоянні проти суперників у окремих епізодах.

Але Інтер усе одно залишався в грі, і вже після перерви не тільки відновив статистичну рівновагу, а й забив наприкінці основного часу зусиллями свого капітана Лаутаро Мартінеса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Інтер у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Реал Сосьєдад — Інтер 1:1

Голи: Мендес, 4 — Мартінес, 87.

Реал Сосьєдад: Реміро — Тірні (Муньйос, 62), Ле Норман, Субельдія, Траоре — Меріно, Субіменді, Мендес (Пачеко, 85) — Оярсабаль (Умар, 72), Кубо (Одріосола, 72), Барренечеа (Шо, 62).

Інтер: Зоммер — Бастоні (Дімарко, 55), Де Врей (Ачербі, 76), Павар — Аугусто, Мхітарян (Санчес, 69), Асллані (Фраттезі, 55), Барелла, Думфріс — Мартінес, Арнаутович (Тюрам, 55).

Попередження: Меріно, Траоре, Субельдія — Асллані, Мхітарян, Фраттезі.