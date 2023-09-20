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-
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-
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-
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-
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УЄФА розкритикували за дозвіл Црвені Звезді виступати з логотипом газпрому у Лізі чемпіонів

20 вересня 2023

Манчестер Сіті - Црвена Звезда, Getty Images

Також вчинок сербської команди було розкритиковано швейцарським Янг Бойз.

УЄФА зазнав різкої критики за те, що він дозволив газпрому, спонсору белградської Црвени Звезди, повернутися до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє The Athletic.

російська державна нафтова компанія була колишнім головним партнером УЄФА, але керівний орган розірвав відносини з нею як із спонсором після початку війни в Україні у лютому минулого року.

Однак газпром є довгостроковим спонсором чемпіона Сербії — Црвени Звезди і команді було дозволено виступати у турнірах УЄФА з їх логотипом.

Минулого сезону Црвена Звезда виступала у Лізі Європи, при цьому тоді УЄФА заявив, що ця справа стосується самих клубів.

Црвена Звезда розпочала свою кампанію в Лізі чемпіонів матчем проти Манчестер Сіті у вівторок, 19 вересня, коли кілька організацій підняли питання щодо політики УЄФА.

"Після російського вторгнення в Україну УЄФА була змушена розірвати відносини зі своїм головним спонсором — російською державною нафтогазовою компанією газпром.

Цього року газпром повернеться в Лігу чемпіонів через спонсорську угоду з Црвеною Звездою. газпром не тільки є одним із найбільших забруднювачів у світі, його доходи безпосередньо використовуються для оплати війни росії проти України.

УЄФА повинна привести свої правила щодо реклами у відповідність до своїх публічних обіцянок. Футбол може зробити те, що спорт зробив з тютюном у минулому: заборонив рекламу продуктів, які завдають шкоди здоров’ю вболівальників і гравців", — заявили активісти групи Fossil Free Football.

Ультрас швейцарського Янг Бойз, який знаходиться в групі G разом із Црвеною Звездою, також висловлює аналогічне занепокоєння з приводу логотипу газпрому.

"Црвена Звезда та їхній головний спонсор газпром, переконаний прихильник агресивної війни росії проти України, показують, що футбол — брудніша справа, ніж будь-коли", — заявили ультрас Янг Бойз.

В УЄФА відмовилися від коментаря з цього приводу.

Джерело: The Athletic

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