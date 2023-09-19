Манчестер Сіті впевнено здолав Црвену Звезду, незважаючи на програний перший тайм

Дубль Хуліана Альвареса та гол Родрі принесли до активу "містян" очікувані три очки.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G Манчестер Сіті приймав на своєму полі Црвену Звезду.

У першому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли завдали по воротам сербського колективу аж 22 удари, що стало найбільшим показником серед усіх команд із сезону-2003/04, проте реалізувати бодай одну можливість володарям треблу до перерви не вдалося.

Більше того, Црвена Звезда зуміла шокувати Ман Сіті голом "у роздягальню" з першої ж спроби, але це залишилося єдиним, на що виявилися здатні серби проти такого висококласного суперника.

Вже у другій половині зустрічі дубль Хуліана Альвареса та гол Родрі остаточно зняли всі питання щодо переможця цього матчу.

Манчестер Сіті - Црвена Звезда 2:1

Голи: Х. Альварес 47, 60, Родрі 73 — Ндіай 45+1

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес (Аканджі 57) , Аке, Діаш, Вокер — Нуньєс, Родрі (Льюїс 84), Фоден (Бобб 84), Х. Альварес, Б. Сілва (Доку 43) — Голанд

Црвена Звезда: Глазер — Родич, Драгович, Джига, Міяйлович — Стаменіч, Хван (Кангва 82), Мітровіч (Лулич 77), Іванич (Олаїнка 68), Букарі (Дегенек 82) — Ндіай (Крассо 68)

Попередження: Родрі 24, Діаш 56 — Родич 32, Стаменіч 82