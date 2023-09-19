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Манчестер Сіті впевнено здолав Црвену Звезду, незважаючи на програний перший тайм

19 вересня 2023

Манчестер Сіті впевнено здолав Црвену Звезду, незважаючи на програний перший тайм

Дубль Хуліана Альвареса та гол Родрі принесли до активу "містян" очікувані три очки.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G Манчестер Сіті приймав на своєму полі Црвену Звезду.

У першому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли завдали по воротам сербського колективу аж 22 удари, що стало найбільшим показником серед усіх команд із сезону-2003/04, проте реалізувати бодай одну можливість володарям треблу до перерви не вдалося.

Більше того, Црвена Звезда зуміла шокувати Ман Сіті голом "у роздягальню" з першої ж спроби, але це залишилося єдиним, на що виявилися здатні серби проти такого висококласного суперника.

Вже у другій половині зустрічі дубль Хуліана Альвареса та гол Родрі остаточно зняли всі питання щодо переможця цього матчу.

Манчестер Сіті - Црвена Звезда 2:1
Голи: Х. Альварес 47, 60, Родрі 73 — Ндіай 45+1

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес (Аканджі 57) , Аке, Діаш, Вокер — Нуньєс, Родрі (Льюїс 84), Фоден (Бобб 84), Х. Альварес, Б. Сілва (Доку 43) — Голанд

Црвена Звезда: Глазер — Родич, Драгович, Джига, Міяйлович — Стаменіч, Хван (Кангва 82), Мітровіч (Лулич 77), Іванич (Олаїнка 68), Букарі (Дегенек 82) — Ндіай (Крассо 68)

Попередження: Родрі 24, Діаш 56 — Родич 32, Стаменіч 82

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